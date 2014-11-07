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Номер извещения
31401658318
Уникальный номер закупки
25/2014
Наименование закупки
Поставка агрегата электронасосного 1Д1250-63а
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Контактный телефон
+7 812 322-85-74
Факс
+7 812 322-80-49
Адрес электронной почты
Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Горковенко Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка агрегата электронасосного 1Д1250-63а
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 11:00 GMT +307.11.2014 11:0007.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401658318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегата электронасосного 1Д1250-63аКолпино
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2014 11:0007.11.2014 11:0007.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401658318Дата и время вскрытия заявок Поставка агрегата электронасосного 1Д1250-63аКолпино
Подведение итогов не позднее
12.11.2014 16:0012.11.2014 16:0012.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401658318Подведение итогов не позднее Поставка агрегата электронасосного 1Д1250-63аКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка агрегата электронасосного 1Д1250-63а
Начальная цена
487 290,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Отсутствуют
29.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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