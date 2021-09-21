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Номер извещения
0119200000121011735
Уникальный номер закупки
0119200000121011735
Наименование закупки
№ ЭА 12444/21 "Обустройство участка улично-дорожной сети, прилегающей к территории структурного подразделения МБОУ "Козульская СОШ №1" "Козульская НОШ" по ул. Советская, д.76 в пгт. Козулька Козульского района (устройство искусственной неровности с нанесением разметки)" 0119200000121011735
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
10.09.2021 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА 12444/21 "Обустройство участка улично-дорожной сети, прилегающей к территории структурного подразделения МБОУ "Козульская СОШ №1" "Козульская НОШ" по ул. Советская, д.76 в пгт. Козулька Козульского района (устройство искусственной неровности с нанесением разметки)"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011735Подведение итогов не позднее № ЭА 12444/21 "Обустройство участка улично-дорожной сети, прилегающей к территории структурного подразделения МБОУ "Козульская СОШ №1" "Козульская НОШ" по ул. Советская, д.76 в пгт. Козулька Козульского района (устройство искусственной неровности с нанесением разметки)"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА 12444/21 "Обустройство участка улично-дорожной сети, прилегающей к территории структурного подразделения МБОУ "Козульская СОШ №1" "Козульская НОШ" по ул. Советская, д.76 в пгт. Козулька Козульского района (устройство искусственной неровности с нанесением разметки)"
Начальная цена
110 767,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов