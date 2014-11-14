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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт сети электроснабжения, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт сети электроснабжения, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 21:5914.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401657635Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту сети электроснабжение, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401657635

    Уникальный номер закупки

    265/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт сети электроснабжения, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ №265/25-2014 по Запросу котировок цен

    Документация к ИЗВЕЩЕНИЮ №265/25-2014 о проведении запроса цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту сети электроснабжение, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 21:59 GMT +314.11.2014 21:5914.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401657635Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту сети электроснабжение, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 21:5914.11.2014 21:5914.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401657635Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту сети электроснабжение, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 19:5921.11.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401657635Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту сети электроснабжение, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту сети электроснабжение, сети сжатого воздуха, системы подачи воды и водоотведения в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    Начальная цена

    4 023 246,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    201 162,31 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    201 162,31

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 265/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 265/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течении пятнадцати календарных дней со дня начала работ. Все работы выполняются во вторую, третью смены и в выходные дни.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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