Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течении пятнадцати календарных дней со дня начала работ. Все работы выполняются во вторую, третью смены и в выходные дни.