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Номер извещения
31401657372
Уникальный номер закупки
1 058Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
поставка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования для пищеблоков в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж ОАО «ИМПУЛЬС» по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставки, установки и ввода в эксплуатацию оборудования для пищеблоков в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж ОАО «ИМПУЛЬС» по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.11.201412.11.2014 11:0012.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401657372Дата окончания срока рассмотрения заявок поставки, установки и ввода в эксплуатацию оборудования для пищеблоков в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж ОАО «ИМПУЛЬС» по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.Москва
Подведение итогов не позднее
12.11.2014 15:0012.11.2014 15:0012.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401657372Подведение итогов не позднее поставки, установки и ввода в эксплуатацию оборудования для пищеблоков в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж ОАО «ИМПУЛЬС» по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.11.201412.11.2014 15:0012.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401657372Подведение итогов не позднее поставки, установки и ввода в эксплуатацию оборудования для пищеблоков в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж ОАО «ИМПУЛЬС» по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставки, установки и ввода в эксплуатацию оборудования для пищеблоков в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж ОАО «ИМПУЛЬС» по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Начальная цена
830 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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