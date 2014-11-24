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    Главная / Торги / Покупка катушек для воды-воздуха Meclube

    Покупка катушек для воды-воздуха Meclube

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2014 10:0024.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401657055Дата и время окончания срока приема заявок Покупка катушек для воды-воздуха Meclube 1604ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401657055

    Уникальный номер закупки

    202/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка катушек для воды-воздуха Meclube

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 202/47-2014

    Документация к Извещению № 202/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-92-03

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пелевин Максим Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка катушек для воды-воздуха Meclube 1604

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2014 10:00 GMT +324.11.2014 10:0024.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401657055Дата и время окончания срока приема заявок Покупка катушек для воды-воздуха Meclube 1604Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.11.2014 09:0027.11.2014 09:0027.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401657055Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка катушек для воды-воздуха Meclube 1604Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.11.2014 09:0027.11.2014 09:0027.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401657055Дата и время проведения Покупка катушек для воды-воздуха Meclube 1604Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401657055Подведение итогов не позднее Покупка катушек для воды-воздуха Meclube 1604Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401657055Подведение итогов не позднее Покупка катушек для воды-воздуха Meclube 1604Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка катушек для воды-воздуха Meclube 1604

    Начальная цена

    77 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    катушки для воды-воздуха Meclube 1604 в количестве 5 штук. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 202/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 202/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза заказчиком со склада поставщика в городе Екатеринбурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: предварительная оплата (аванс) путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в размере 100% от цены товара в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня двустороннего подписания договора, на основании выставленного поставщиком счета. Срок поставки (выборки) товара: поставка в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня зачисления авансового платежа на счет поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.9

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катушка для воды-воздуха Meclube 1604"

    Кол-во: 5

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