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    Главная / Торги / Закупка арматурного проката

    Закупка арматурного проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410443Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокатМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410443

    Уникальный номер закупки

    190

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка арматурного проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Арматурный прокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 13:00 GMT +306.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410443Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокатМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 13:0006.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410443Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокатМосква

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2014 16:3007.11.2014 16:3007.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410443Подведение итогов не позднее Арматурный прокатМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201407.11.2014 16:3007.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410443Подведение итогов не позднее Арматурный прокатМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Поставка продукции - до 10.11.2014 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки, Ø12 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки, Ø16 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 4"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø28 мм"

    Кол-во: 69

    "Позиция 5"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø32 мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 6"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм"

    Кол-во: 9

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