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    Главная / Торги / Транспортные услуги

    Транспортные услуги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 22:0013.11.2014 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411008Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается поручением Экспедитору, а также Накладной отправителя, которая является экспедиторским документом, подтверждающим принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 1.2. Заполненная и подписанная Экспедитором и Клиентом или его уполномоченным лицом Накладная отправителя является документом, фиксирующим указания Экспедитору. ЧебоксарыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортные услуги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.11.2014 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое Акционерное Общество Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Юридический адрес

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    Почтовый адрес

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Контактный телефон

    +7 903 322-07-76

    Факс

    +7 8352 28-33-93

    Адрес электронной почты

    sn.kolcov@tplants.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кольцов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами

    Ключевые слова:

    транспортные услуги, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается поручением Экспедитору, а также Накладной отправителя, которая является экспедиторским документом, подтверждающим принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 1.2. Заполненная и подписанная Экспедитором и Клиентом или его уполномоченным лицом Накладная отправителя является документом, фиксирующим указания Экспедитору.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 22:00 GMT +313.11.2014 22:0013.11.2014 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411008Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается поручением Экспедитору, а также Накладной отправителя, которая является экспедиторским документом, подтверждающим принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 1.2. Заполненная и подписанная Экспедитором и Клиентом или его уполномоченным лицом Накладная отправителя является документом, фиксирующим указания Экспедитору. Чебоксары

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 22:0013.11.2014 22:0013.11.2014 22:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411008Дата и время вскрытия заявок 1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается поручением Экспедитору, а также Накладной отправителя, которая является экспедиторским документом, подтверждающим принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 1.2. Заполненная и подписанная Экспедитором и Клиентом или его уполномоченным лицом Накладная отправителя является документом, фиксирующим указания Экспедитору. Чебоксары

    Подведение итогов не позднее

    17.11.2014 12:3017.11.2014 12:3017.11.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411008Подведение итогов не позднее 1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается поручением Экспедитору, а также Накладной отправителя, которая является экспедиторским документом, подтверждающим принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 1.2. Заполненная и подписанная Экспедитором и Клиентом или его уполномоченным лицом Накладная отправителя является документом, фиксирующим указания Экспедитору. Чебоксары

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 12:3017.11.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411008Подведение итогов не позднее 1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается поручением Экспедитору, а также Накладной отправителя, которая является экспедиторским документом, подтверждающим принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 1.2. Заполненная и подписанная Экспедитором и Клиентом или его уполномоченным лицом Накладная отправителя является документом, фиксирующим указания Экспедитору. Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается поручением Экспедитору, а также Накладной отправителя, которая является экспедиторским документом, подтверждающим принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 1.2. Заполненная и подписанная Экспедитором и Клиентом или его уполномоченным лицом Накладная отправителя является документом, фиксирующим указания Экспедитору.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Разовая услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧебоксарыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка оплаты - 30 календарных дней. Доставка осуществляется из г. Курган в г. Чебоксары

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Адрес местонахождения

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.52

    Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги по перевозке токарного полуавтомата"

    Кол-во: 1

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