Лот 1

1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (грузоотправителя или грузополучателя) либо лица, указанного Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается поручением Экспедитору, а также Накладной отправителя, которая является экспедиторским документом, подтверждающим принятие обязательства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 1.2. Заполненная и подписанная Экспедитором и Клиентом или его уполномоченным лицом Накладная отправителя является документом, фиксирующим указания Экспедитору.