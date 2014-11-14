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    Главная / Торги / Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техники

    Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401657108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техникиг. Владимир, ул. Горького, д. 95Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401657108

    Уникальный номер закупки

    163

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Юридический адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Почтовый адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Контактный телефон

    +7 4922 53-18-28 доб. 1004

    Факс

    +7 4922 53-18-87

    Адрес электронной почты

    falina@vladvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сумкин Павел Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Владимир, ул. Горького, д. 95

    Закупки и тендеры Владимирская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 16:00 GMT +314.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401657108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техникиг. Владимир, ул. Горького, д. 95

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 16:0014.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401657108Дата и время вскрытия заявок Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техникиг. Владимир, ул. Горького, д. 95

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2014 10:0019.11.2014 10:0019.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401657108Подведение итогов не позднее Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техникиг. Владимир, ул. Горького, д. 95

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 10:0019.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401657108Подведение итогов не позднее Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техникиг. Владимир, ул. Горького, д. 95

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техники

    Начальная цена

    349 915,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации (содержится в документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется партиями по согласованным сторонами заявкам, по рабочим дням не позднее 12 (двенадцати) часов с момента подачи заявки Заказчиком. Безналичный расчет, оплата производится в течение 90 рабочих дней после поступления партии товара на склад Заказчика. При обоснованном изменении цены стороны заключают дополнительное соглашение, но цена за единицу товара не должна превышать среднерыночную по г. Владимиру.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Адрес местонахождения

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.30

    Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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