Поставка гидрозапчастей для автотракторной и строительной техники

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется партиями по согласованным сторонами заявкам, по рабочим дням не позднее 12 (двенадцати) часов с момента подачи заявки Заказчиком. Безналичный расчет, оплата производится в течение 90 рабочих дней после поступления партии товара на склад Заказчика. При обоснованном изменении цены стороны заключают дополнительное соглашение, но цена за единицу товара не должна превышать среднерыночную по г. Владимиру.