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Номер извещения
ГП410442
Уникальный номер закупки
251
Наименование закупки
Заменитель свиноматочного молока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Почтовый адрес
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70081
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
v.lomova@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ломова Виктория Егоровна
Место рассмотрения предложений
г. Белгород, ул. Мичурина, д.56, оф.401
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка заменителя свиноматочного молока
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 12:00 GMT +310.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410442Дата и время окончания срока приема заявок Закупка заменителя свиноматочного молокаг. Белгород, ул. Мичурина, д.56, оф.401
Дата и время вскрытия заявок
10.11.2014 12:0010.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410442Дата и время вскрытия заявок Закупка заменителя свиноматочного молокаг. Белгород, ул. Мичурина, д.56, оф.401
Подведение итогов не позднее
12.11.2014 17:0012.11.2014 17:0012.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410442Подведение итогов не позднее Закупка заменителя свиноматочного молокаг. Белгород, ул. Мичурина, д.56, оф.401
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка заменителя свиноматочного молока
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Адрес местонахождения
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Отсутствуют
15.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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