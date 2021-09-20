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    Главная / Торги / Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово – Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области.» IV этап 0851200000621005580

    Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово – Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области.» IV этап 0851200000621005580

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 04:0020.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0851200000621005580Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово – Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области.» IV этапПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0851200000621005580

    Уникальный номер закупки

    0851200000621005580

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово – Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области.» IV этап 0851200000621005580

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию

    Дата публикации

    10.09.2021 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры ГКУ НСО "УКСИС"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово – Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области.» IV этап

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005580Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово – Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области.» IV этап

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово – Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области.» IV этап

    Начальная цена

    26 254 258,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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