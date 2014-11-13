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Номер извещения
ГП410440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопроката под заказы для АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-85-54
Факс
Адрес электронной почты
Olga.Sichkovskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Сичковская Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка металлопроката под заказы для АЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2014 12:00 GMT +313.11.2014 12:0013.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410440Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката под заказы для АЭСКолпино
Дата и время вскрытия заявок
13.11.2014 12:0013.11.2014 12:0013.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410440Дата и время вскрытия заявок Закупка металлопроката под заказы для АЭСКолпино
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 16:0017.11.2014 16:0017.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410440Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката под заказы для АЭСКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката под заказы для АЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7405
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