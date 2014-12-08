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    Главная / Торги / Поставка технологического и насосного оборудования для сооружений повторного использования промывных вод цеха ЛОВС ОАО «ОмскВодоканал» в составе: Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте; Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита; Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств); Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама; Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека); Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод); Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов

    Поставка технологического и насосного оборудования для сооружений повторного использования промывных вод цеха ЛОВС ОАО «ОмскВодоканал» в составе: Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте; Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита; Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств); Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама; Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека); Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод); Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401676922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технологического и насосного оборудования для сооружений повторного использования промывных вод цеха ЛОВС ОАО «ОмскВодоканал» в составе: Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте; Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита; Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств); Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама; Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека); Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод); Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация_изм. 28.11.2014

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Центрифуги, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте

    Начальная цена

    60 017 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 200 340,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 200 340,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.31

    Производство центрифуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита

    Начальная цена

    10 010 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    200 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    200 200,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)

    Начальная цена

    21 960 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    439 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    439 200,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама

    Начальная цена

    1 026 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 520,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    24 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)

    Начальная цена

    2 425 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    48 500,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    48 500,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов

    Начальная цена

    8 080 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    161 600,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    161 600,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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