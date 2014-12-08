Поставка технологического и насосного оборудования для сооружений повторного использования промывных вод цеха ЛОВС ОАО «ОмскВодоканал» в составе: Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте; Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита; Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств); Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама; Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека); Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод); Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401676922 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка технологического и насосного оборудования для сооружений повторного использования промывных вод цеха ЛОВС ОАО «ОмскВодоканал» в составе: Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте; Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита; Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств); Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама; Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека); Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод); Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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