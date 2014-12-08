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Номер извещения
31401676922
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технологического и насосного оборудования для сооружений повторного использования промывных вод цеха ЛОВС ОАО «ОмскВодоканал» в составе: Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте; Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита; Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств); Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама; Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека); Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод); Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплектеАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 – Поставка декантерных центрифуг в комплекте
Начальная цена
60 017 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 200 340,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.24.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролитаАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 – Поставка установок для приготовления полиэлектролита
Начальная цена
10 010 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
200 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 – Поставка мешалок (перемешивающих устройств)
Начальная цена
21 960 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
439 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шламаАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 - Поставка эксцентриковых шнековых насосов подачи шлама
Начальная цена
1 026 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 520,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 – Поставка насосов винтовых мотор-редуктором (для транспортировки кека)
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 6 – Поставка насосного оборудования для перекачивания воды из накопителей (для блока обработки шламовых вод)
Начальная цена
2 425 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
48 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676922Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:00GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676922Дата и время вскрытия заявок Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676922Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 17:0029.12.2014 17:0029.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676922Подведение итогов не позднее Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосовАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 7 – Поставка дренажных и погружных моноблочных насосов
Начальная цена
8 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
161 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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