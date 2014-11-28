Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка установки зачистки поверхности печатных плат осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой в соответствии с настоящим извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и Требованиями к техническим характеристикам поставляемого Оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора), с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме