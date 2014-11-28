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Номер извещения
31401655687
Уникальный номер закупки
107
Наименование закупки
Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2014 15:00 GMT +328.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401655687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401655687Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква
Дата и время проведения
08.12.2014 09:3008.12.2014 09:3008.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401655687Дата и время проведения Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401655687Подведение итогов не позднее Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Начальная цена
6 765 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
338 250,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка установки зачистки поверхности печатных плат осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой в соответствии с настоящим извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и Требованиями к техническим характеристикам поставляемого Оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора), с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, Москва, Дмитровское шоссе, 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
3219200
29.40.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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