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    Главная / Торги / Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401655687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401655687

    Уникальный номер закупки

    107

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Требования к техническим характеристикам поставляемого Оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Извещение

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 15:00 GMT +328.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401655687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401655687Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Дата и время проведения

    08.12.2014 09:3008.12.2014 09:3008.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401655687Дата и время проведения Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401655687Подведение итогов не позднее Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401655687Подведение итогов не позднее Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки зачистки поверхности печатных плат с дополнительной комплектацией и оснасткой, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Начальная цена

    6 765 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    338 250,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    338 250,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка установки зачистки поверхности печатных плат осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой в соответствии с настоящим извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и Требованиями к техническим характеристикам поставляемого Оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора), с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, Москва, Дмитровское шоссе, 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    3219200

    Специальное технологическое оборудование для производства электронной техники

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.5

    Производство станков для обработки прочих материалов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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