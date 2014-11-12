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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.11.2014 11:0012.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401655727Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»г.Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401655727

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/82 от 30.10.14 г.

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 10:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 495 631-94-01

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    pavel@tsenki.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Черногор Павел Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.11.2014 11:00 GMT +312.11.2014 11:0012.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401655727Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»г.Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    12.11.2014 11:0012.11.2014 11:0012.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401655727Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»г.Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401655727Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»г.Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»

    Начальная цена

    1 933 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    38 660,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    38 660,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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