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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401655727
Уникальный номер закупки
УЗК-14/82 от 30.10.14 г.
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 495 631-94-01
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
pavel@tsenki.com
Ф.И.О. контактного лица
Черногор Павел Игоревич
Место рассмотрения предложений
г.Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2014 11:00 GMT +312.11.2014 11:0012.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401655727Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»г.Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2014 11:0012.11.2014 11:0012.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401655727Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»г.Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ФГУП «ЦЭНКИ»
Начальная цена
1 933 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
38 660,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
52
Документация лота
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