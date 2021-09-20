Поставка изделий медицинских, в том числе хирургических, прочих, не включенных в другие группировки (система хирургическая для аспирации/ирригации) 0319200056821000162

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0319200056821000162 Уникальный номер закупки 0319200056821000162 Номер закупки Наименование закупки Поставка изделий медицинских, в том числе хирургических, прочих, не включенных в другие группировки (система хирургическая для аспирации/ирригации) 0319200056821000162 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА

Все закупки и тендеры КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА Юридический адрес 660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В Почтовый адрес 660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В Контактный телефон Факс +7 391 228-07-10 Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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