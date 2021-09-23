Поставка медицинских изделий (комплекта изделий для скелетного вытяжения) в рамках выполнения работ по реконструкции комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия 0335200014921003180

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0335200014921003180 Уникальный номер закупки 0335200014921003180 Номер закупки Наименование закупки Поставка медицинских изделий (комплекта изделий для скелетного вытяжения) в рамках выполнения работ по реконструкции комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия 0335200014921003180 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ"

Все закупки и тендеры ГКУ КО "ЦЕНТР ТОРГОВ" Юридический адрес 236022, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, 13, Советский проспект Почтовый адрес 236022, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, 13, Советский проспект Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru