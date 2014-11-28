Поставка вертикального 5-и координатного обрабатывающего центра 5ВС1060 СИГАС с дополнительной комплектацией и оснасткой, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401655746 Уникальный номер закупки 100 Номер закупки Наименование закупки Поставка вертикального 5-и координатного обрабатывающего центра 5ВС1060 СИГАС с дополнительной комплектацией и оснасткой, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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