Выполнение работ по по объекту «Подготовка к отопительному периоду 2021-2022 гг. административных зданий по адресу: г. Нижний Новгород, корпус 1, корпус 4, корпус 4а, корпус 10, корпус 11, ул.Ошарская, д.63» 0332200011221000107

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332200011221000107 Уникальный номер закупки 0332200011221000107 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по по объекту «Подготовка к отопительному периоду 2021-2022 гг. административных зданий по адресу: г. Нижний Новгород, корпус 1, корпус 4, корпус 4а, корпус 10, корпус 11, ул.Ошарская, д.63» 0332200011221000107 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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