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Номер извещения
0332200011221000107
Уникальный номер закупки
0332200011221000107
Наименование закупки
Выполнение работ по по объекту «Подготовка к отопительному периоду 2021-2022 гг. административных зданий по адресу: г. Нижний Новгород, корпус 1, корпус 4, корпус 4а, корпус 10, корпус 11, ул.Ошарская, д.63» 0332200011221000107
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
09.09.2021 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по по объекту «Подготовка к отопительному периоду 2021-2022 гг. административных зданий по адресу: г. Нижний Новгород, корпус 1, корпус 4, корпус 4а, корпус 10, корпус 11, ул.Ошарская, д.63»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332200011221000107Подведение итогов не позднее Выполнение работ по по объекту «Подготовка к отопительному периоду 2021-2022 гг. административных зданий по адресу: г. Нижний Новгород, корпус 1, корпус 4, корпус 4а, корпус 10, корпус 11, ул.Ошарская, д.63»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по по объекту «Подготовка к отопительному периоду 2021-2022 гг. административных зданий по адресу: г. Нижний Новгород, корпус 1, корпус 4, корпус 4а, корпус 10, корпус 11, ул.Ошарская, д.63»
Начальная цена
435 117,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов