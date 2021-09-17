Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением поставки инженерных систем и оборудования в рамках комплексного капитального ремонта здания для размещения уголовной коллегии Дзержинского городского суда. 0332100002621000037

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332100002621000037 Уникальный номер закупки 0332100002621000037 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением поставки инженерных систем и оборудования в рамках комплексного капитального ремонта здания для размещения уголовной коллегии Дзержинского городского суда. 0332100002621000037 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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