Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка пресса кривошипного модели КВ 2132 (или аналога) с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора); поставка пресса кривошипного модели КВ 2132 (или аналога) осуществляется в полной комплектации, предусмотренной спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора), с выполнением пуско-наладочных работ в полном объеме