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Номер извещения
0166300024721000683
Уникальный номер закупки
0166300024721000683
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению комплекса проектно-изыскательских работ в части историко-архивного, археологического обследования и обеспечение государственной историко-культурной экспертизы для организации выполнения работ по сносу ветхого жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Чапаева, д. 1 0166300024721000683
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
09.09.2021 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению комплекса проектно-изыскательских работ в части историко-архивного, археологического обследования и обеспечение государственной историко-культурной экспертизы для организации выполнения работ по сносу ветхого жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Чапаева, д. 1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0166300024721000683Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению комплекса проектно-изыскательских работ в части историко-архивного, археологического обследования и обеспечение государственной историко-культурной экспертизы для организации выполнения работ по сносу ветхого жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Чапаева, д. 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению комплекса проектно-изыскательских работ в части историко-архивного, археологического обследования и обеспечение государственной историко-культурной экспертизы для организации выполнения работ по сносу ветхого жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Чапаева, д. 1
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов