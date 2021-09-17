Оказание услуг по проведению комплекса проектно-изыскательских работ в части историко-архивного, археологического обследования и обеспечение государственной историко-культурной экспертизы для организации выполнения работ по сносу ветхого жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Чапаева, д. 1 0166300024721000683

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0166300024721000683 Уникальный номер закупки 0166300024721000683 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению комплекса проектно-изыскательских работ в части историко-архивного, археологического обследования и обеспечение государственной историко-культурной экспертизы для организации выполнения работ по сносу ветхого жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Чапаева, д. 1 0166300024721000683 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

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