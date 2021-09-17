Поставка настольных светильников для нужд некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» 27.40.22.120 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами 2032500000821000122

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 2032500000821000122 Уникальный номер закупки 2032500000821000122 Номер закупки Наименование закупки Поставка настольных светильников для нужд некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» 27.40.22.120 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами 2032500000821000122 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры НКО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОНД РЕМОНТА МКД" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru