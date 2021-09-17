www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0851200000621005545
Уникальный номер закупки
0851200000621005545
Наименование закупки
Поставка компьютерного оборудования для подключения цифрового диагностического медицинского оборудования к компоненту «Центральный архив медицинских изображений» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области 0851200000621005545
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
09.09.2021 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования для подключения цифрового диагностического медицинского оборудования к компоненту «Центральный архив медицинских изображений» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005545Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования для подключения цифрового диагностического медицинского оборудования к компоненту «Центральный архив медицинских изображений» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования для подключения цифрового диагностического медицинского оборудования к компоненту «Центральный архив медицинских изображений» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области
Начальная цена
4 203 940,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов