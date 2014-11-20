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    Главная / Торги / Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) для нужд АО "ХРТЗ"

    Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) для нужд АО "ХРТЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) в соответствии с техническим заданиемХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) для нужд АО "ХРТЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2014 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении открытого аукциона

    Проект договора

    Аукционная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Хабаровский радиотехнический завод
    Все закупки и тендеры АО ХРТЗ

    Юридический адрес

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Почтовый адрес

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Контактный телефон

    +7 4212 53-02-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    khrtz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шинко Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) в соответствии с техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 09:00 GMT +320.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) в соответствии с техническим заданиемХабаровск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.11.2014 09:0024.11.2014 09:0024.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410439Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) в соответствии с техническим заданиемХабаровск

    Дата и время проведения

    26.11.2014 09:0026.11.2014 09:0026.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410439Дата и время проведения Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) в соответствии с техническим заданиемХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2014 16:5927.11.2014 16:5927.11.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410439Подведение итогов не позднее Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) в соответствии с техническим заданиемХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 16:5927.11.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410439Подведение итогов не позднее Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) в соответствии с техническим заданиемХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автобуса TOYOTA 2014 года выпуска, модель: TRN2 2 3L-LEMNKX (или аналог) в соответствии с техническим заданием

    Начальная цена

    1 589 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Товар постовляется в количестве одной единицы

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Хабаровск перю Кедровый, д. 8, корп. "В"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится по безналичному расчету в размере 100% в течении 5 (пяти) банковских дней с момента поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХРТЗ
    Все закупки и тендеры АО ХРТЗ

    Адрес местонахождения

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Извещение о проведении открытого аукциона

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Аукционная документация

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобусы длиной не более 5,0 м общего назначения"

    Кол-во: 1

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