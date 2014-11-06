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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401654301Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401654301

    Уникальный номер закупки

    77/1/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2014 19:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация

    Приложение №1 к Техническому заданию

    Приложение №2 к Техническому заданию

    Приложение №1 к Проекту договора

    Приложение №3 к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.11.201407.11.2014 12:0007.11.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401654301Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 12:0010.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401654301Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401654301Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    Начальная цена

    1 549 899,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    77 494,95 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    77 494,95

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1767 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Одинцовский р-н, п. Власиха ул. Солнечная д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Котировочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    2945130

    Оборудование для предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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