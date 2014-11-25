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    Главная / Торги / Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК"

    Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2014 15:0025.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410437Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410437

    Уникальный номер закупки

    187-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма 2.1

    ТЗ

    Типовые конфигурации

    Извещение

    Перечень оборудования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.11.2014 15:00 GMT +325.11.2014 15:0025.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410437Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.11.2014 15:00GMT +325.11.2014 15:0025.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410437Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.12.201402.12.2014 18:0002.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410437Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.12.2014 18:0009.12.2014 18:0009.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410437Подведение итогов не позднее Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.201409.12.2014 18:0009.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410437Подведение итогов не позднее Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг «Сервис печати» для обеспечения нужд ЗАО "ННК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DE

    ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуга"

    Кол-во: 1

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