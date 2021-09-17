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Номер извещения
0891200000621009283
Уникальный номер закупки
0891200000621009283
Наименование закупки
Ремонт с частичной заменой основного и вспомогательного оборудования на котельных многоквартирных жилых домов ул.Сосняк, 1 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, приобретение и замена сетевого насоса Wilo BL 50/150-2/2), ул. Лазо, 47 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, ремонт газоходов котла КВр-0,7) п.Дарасун (9506-ЭА) 0891200000621009283
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
09.09.2021 07:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Ремонт с частичной заменой основного и вспомогательного оборудования на котельных многоквартирных жилых домов ул.Сосняк, 1 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, приобретение и замена сетевого насоса Wilo BL 50/150-2/2), ул. Лазо, 47 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, ремонт газоходов котла КВр-0,7) п.Дарасун (9506-ЭА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621009283Подведение итогов не позднее Ремонт с частичной заменой основного и вспомогательного оборудования на котельных многоквартирных жилых домов ул.Сосняк, 1 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, приобретение и замена сетевого насоса Wilo BL 50/150-2/2), ул. Лазо, 47 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, ремонт газоходов котла КВр-0,7) п.Дарасун (9506-ЭА)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт с частичной заменой основного и вспомогательного оборудования на котельных многоквартирных жилых домов ул.Сосняк, 1 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, приобретение и замена сетевого насоса Wilo BL 50/150-2/2), ул. Лазо, 47 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, ремонт газоходов котла КВр-0,7) п.Дарасун (9506-ЭА)
Начальная цена
5 052 309,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов