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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401653413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по мойке и химчистке автомобилей ОАО «ГосНИИП».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.10.2014 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Почтовый адрес
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Контактный телефон
+7 499 181-02-66
Факс
+7 499 181-33-70
Адрес электронной почты
zakupki-gosniip@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мойке и химчистке автомобилей ОАО «ГосНИИП»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2014 12:00 GMT +313.11.2014 12:0013.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401653413Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке и химчистке автомобилей ОАО «ГосНИИП»Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.11.2014 12:0013.11.2014 12:0013.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401653413Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мойке и химчистке автомобилей ОАО «ГосНИИП»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке и химчистке автомобилей ОАО «ГосНИИП»
Начальная цена
293 310,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг: на территории Исполнителя, расположенной в Северо-восточном административном округе г. Москвы. Срок оказания услуг: по заявке Заказчика, в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГосНИИП
Все закупки и тендеры АО ГосНИИП
Адрес местонахождения
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Отсутствуют
63
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