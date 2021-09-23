Выполнение работ по капитальному ремонту гаражного бокса №2, а также установка подъемных и секционных ворот на гаражные боксы №1,2 расположенные по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, пгт. Искателей, ул. Россихина, д. 1 0184200000621000483

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0184200000621000483 Уникальный номер закупки 0184200000621000483 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту гаражного бокса №2, а также установка подъемных и секционных ворот на гаражные боксы №1,2 расположенные по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, пгт. Искателей, ул. Россихина, д. 1 0184200000621000483 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

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