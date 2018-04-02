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Номер извещения
ГП803229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа нежилых помещений № 41, 49, площадью 561,3 кв.м., к/н 54:35:064245:1548, расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2018 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620076, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Щербакова, 4
Почтовый адрес
620100, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Сибирский тракт, 12 стр. 5
Контактный телефон
+7 343 216-19-70 доб. 17241
Факс
--
Адрес электронной почты
orosponomareva@monetka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Роспономарева Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Нежилые помещений № 41, 49, площадью 561,3 кв.м., к/н 54:35:064245:1548, расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2018 14:00 GMT +302.04.2018 14:0002.04.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП803229Дата и время окончания срока приема заявок Нежилые помещений № 41, 49, площадью 561,3 кв.м., к/н 54:35:064245:1548, расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 1 Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.04.2018 16:0002.04.2018 16:0002.04.2018 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП803229Дата окончания срока рассмотрения заявок Нежилые помещений № 41, 49, площадью 561,3 кв.м., к/н 54:35:064245:1548, расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 1 Екатеринбург
Дата и время проведения
04.04.2018 12:0004.04.2018 12:0004.04.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП803229Дата и время проведения Нежилые помещений № 41, 49, площадью 561,3 кв.м., к/н 54:35:064245:1548, расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 1 Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
06.04.2018 14:0006.04.2018 14:0006.04.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП803229Подведение итогов не позднее Нежилые помещений № 41, 49, площадью 561,3 кв.м., к/н 54:35:064245:1548, расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 1 Екатеринбург
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
06.04.201806.04.2018 14:0006.04.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП803229Подведение итогов не позднее Нежилые помещений № 41, 49, площадью 561,3 кв.м., к/н 54:35:064245:1548, расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 1 Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нежилые помещений № 41, 49, площадью 561,3 кв.м., к/н 54:35:064245:1548, расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 1
Начальная цена
33 678 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
336 780,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мега-Инвест
Все закупки и тендеры Мега-Инвест
Адрес местонахождения
620076, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Щербакова, 4
620100, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Сибирский тракт, 12 стр. 5
68.1
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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