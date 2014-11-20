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Номер извещения
31401653064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
30.10.2014 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозова Марианна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.11.2014 11:00 GMT +320.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401653064Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)
Дата и время вскрытия заявок
20.11.2014 11:00GMT +320.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401653064Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.201426.11.2014 15:0026.11.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401653064Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 15:0028.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401653064Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427
Начальная цена
9 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Одна условная единица.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33 корпус 81.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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