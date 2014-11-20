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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427

    Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401653064Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401653064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2014 16:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Марианна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 11:00 GMT +320.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401653064Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата и время вскрытия заявок

    20.11.2014 11:00GMT +320.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401653064Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.201426.11.2014 15:0026.11.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401653064Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 15:0028.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401653064Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401653064Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427

    Начальная цена

    9 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Одна условная единица.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33 корпус 81.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 09427"

    Кол-во: 1

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