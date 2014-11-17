Приобретение оборудования по объекту «Замена двух изношенных и устаревших декантеров на один современный»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: 1-й этап – аванс 30% от суммы договора в течение 5 дней с момента заключения договора; 2-й этап – 63% от суммы договора в течение 10 дней после получения извещения от Поставщика о готовности продукции к отправке; 3-й этап – 7% от суммы договора после подписания акта окончания наладочных работ и передачи всего комплекта документации.