О проведении запроса котировок цен на выполнение строительно-монтажных работ ОАО «ОКБ «Новатор»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование не предусматривается. Оплата в течение 30 банковских дней после приемки работ. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и предъявлен полный пакет исполнительной документации (исполнительные съемки, акты освидетельствования ответственных конструкций, сертификаты на материалы, паспорта и т.д.).