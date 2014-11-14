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    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 07:0014.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401652306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401652306

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-30

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2014 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки компьют. тех.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-65-79

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клочков Владимир Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 07:00 GMT +314.11.2014 07:0014.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401652306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 07:3014.11.2014 07:3014.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401652306Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401652306Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    760 905,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1) Системный блок i5-4460, клавиатура, мышь - 11 шт. 2) Системный блок i7-4770, клавиатура, мышь - 3 шт. 3) Монитор 21,5" - 14 шт. 4) Монитор 23,6" – 3 шт. 5) Принтер лазерный А4 – 6 шт. 6) Принтер струйный цветной А3 – 1 шт. 7) МФУ А3 – 1 шт. 8) ИБП – 7 шт. 9) ИБП 1500 – 1 шт. 10) Сканер А4 – 1 шт. 11) Клавиатура – 15 шт. 12) Мышь – 15 шт. 13) Оптические диски – 120 шт. 14) Аккумуляторы 7А – 5 шт. 15) Аккумуляторы 12А – 6 шт. 16) USB-Кабель 2.0 А-В – 8 шт. 17) Бухта кабеля – 3 шт. 18) Блок питания 600 Вт – 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Оплата по договору производится в следующем порядке:Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предоплату в течение 15 банковских дней после получения счета.На оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Товар должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней после получения предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки компьют. тех.

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок i5-4460, клавиатура, мышь "

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Системный блок i7-4770, клавиатура, мышь"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Монитор 21,5" "

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Монитор 23,6" "

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Принтер лазерный А4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Принтер струйный цветной А3 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "МФУ А3 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ИБП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "ИБП 1500 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сканер А4 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Клавиатура"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Мышь"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Оптические диски "

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Аккумуляторы 7А "

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Аккумуляторы 12А "

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "USB-Кабель 2.0 А-В "

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Бухта кабеля "

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Блок питания 600 Вт "

    Кол-во: 1

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