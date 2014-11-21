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Номер извещения
31401651826
Уникальный номер закупки
201/47-2014
Наименование закупки
Покупка сувенирной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
30.10.2014 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-22
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Манина Мавлида Ульжабаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка сувенирной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 08:00 GMT +321.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401651826Дата и время окончания срока приема заявок Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 08:00GMT +321.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401651826Дата и время вскрытия заявок Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.201426.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401651826Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 13:0028.11.2014 13:0028.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401651826Подведение итогов не позднее Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка сувенирной продукции
Начальная цена
200 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество продукции: сувениры настольные с логотипом предприятия. Описание, количество и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 201/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора) и Проектом договора (Часть VI Документации к Извещению № 201/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет поставщика до склада заказчика по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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