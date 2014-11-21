Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование, характеристики и количество продукции: сувениры настольные с логотипом предприятия. Описание, количество и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 201/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора) и Проектом договора (Часть VI Документации к Извещению № 201/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора).