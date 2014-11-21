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    Главная / Торги / Покупка сувенирной продукции

    Покупка сувенирной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401651826Дата и время окончания срока приема заявок Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401651826

    Уникальный номер закупки

    201/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка сувенирной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2014 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 201/47-2014

    Документация к Извещению № 201/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-92-22

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Манина Мавлида Ульжабаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка сувенирной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 08:00 GMT +321.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401651826Дата и время окончания срока приема заявок Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 08:00GMT +321.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401651826Дата и время вскрытия заявок Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.201426.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401651826Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 13:0028.11.2014 13:0028.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401651826Подведение итогов не позднее Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 13:0028.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401651826Подведение итогов не позднее Покупка сувенирной продукцииЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка сувенирной продукции

    Начальная цена

    200 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество продукции: сувениры настольные с логотипом предприятия. Описание, количество и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 201/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора) и Проектом договора (Часть VI Документации к Извещению № 201/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счет поставщика до склада заказчика по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в следующем порядке: - предоплата 50% от стоимости продукции в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания договора и согласования макета; - окончательный расчет в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения продукции и подписания накладной. Срок поставки (выборки) товара: в течение 10 рабочих дней с момента предоплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сувенир настольный, крутящийся, с логотипом ОАО «ОКБ «Новатор» в упаковке."

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Сувенир настольный, просечной, с логотипом ОАО «ОКБ «Новатор» в упаковке."

    Кол-во: 5

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