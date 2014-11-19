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Номер извещения
ГП410427
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на изготовление поковок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-19-28
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
D.Nikolaev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на изготовление поковок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 06:00 GMT +319.11.2014 06:0019.11.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410427Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление поковокЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 06:0019.11.2014 06:0019.11.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410427Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на изготовление поковокЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 13:3019.11.2014 13:3019.11.2014 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410427Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление поковокЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на изготовление поковок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
28.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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