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Номер извещения
ГП410426
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
Закупка мониторов для ПК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, дом 27, корпус 2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, дом 27, корпус 2
Контактный телефон
+7 499 580-48-57
Факс
+7 499 580-48-58
Адрес электронной почты
Sergey.Barkovsky@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барковский Сергей Львович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мониторов для ПК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 15:00 GMT +307.11.2014 15:0007.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мониторов для ПКМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2014 15:0007.11.2014 15:0007.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410426Дата и время вскрытия заявок Поставка мониторов для ПКМосква
Подведение итогов не позднее
10.11.2014 18:0010.11.2014 18:0010.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410426Подведение итогов не позднее Поставка мониторов для ПКМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мониторов для ПК
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
22 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
“Газкардсервис”
Все закупки и тендеры “Газкардсервис”
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, дом 27, корпус 2
Отсутствуют
72.60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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