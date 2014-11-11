Приобретение консольных кранов на объект "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки оплаты- в течении 60 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя. Срок поставки: Товар подлежит поставке в течение 30 дней с момента заключения договора, если иной срок прямо не указан в Приложении № 1 к договору