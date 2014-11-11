www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401649821
Уникальный номер закупки
41
Наименование закупки
Приобретение консольных кранов на объект "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.10.2014 08:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
joa@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Михаил Валентинович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение консольных кранов на объект "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 07:00 GMT +311.11.2014 07:0011.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401649821Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение консольных кранов на объект "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 07:0011.11.2014 07:0011.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401649821Дата и время вскрытия заявок Приобретение консольных кранов на объект "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"Оренбург
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 08:0017.11.2014 08:0017.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401649821Подведение итогов не позднее Приобретение консольных кранов на объект "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"Оренбург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение консольных кранов на объект "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"
Начальная цена
1 309 445,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указано в техническом задании на закупку (Приложение№1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки продукции: г. Оренбург, ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
2915202
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов