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    Главная / Торги / Изготовление металлоконструкций согсасно требований прилагаемых чертежей.

    Изготовление металлоконструкций согсасно требований прилагаемых чертежей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410425Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление металлоконструкций согласно требований прилагаемых чертежейЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410425

    Уникальный номер закупки

    562/530-18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление металлоконструкций согсасно требований прилагаемых чертежей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертежи

    Сборочный чертеж

    Лестницы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ananev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ананьев Александр Русланович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    изготовление металлоконструкций, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление металлоконструкций согласно требований прилагаемых чертежей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 11:00 GMT +306.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410425Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление металлоконструкций согласно требований прилагаемых чертежейЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 11:3006.11.2014 11:3006.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410425Дата и время вскрытия заявок Изготовление металлоконструкций согласно требований прилагаемых чертежейЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    06.11.2014 13:0006.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410425Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкций согласно требований прилагаемых чертежейЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410425Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкций согласно требований прилагаемых чертежейЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление металлоконструкций согласно требований прилагаемых чертежей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемым чертежам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Договорная
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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