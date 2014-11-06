Изготовление металлоконструкций согсасно требований прилагаемых чертежей.

Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Центральная, 13 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 115 от 15.02.2021 года)