Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special Edition

    Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special Edition

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.11.2014 18:0007.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401648854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special EditionХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401648854

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special Edition

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 17:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы для заполнения

    Извещение Lexus ЭТП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-92-20

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    npo966@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезенин Константин Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по аренде морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки пассажиров с экипажем

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special Edition

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.11.2014 18:00 GMT +307.11.2014 18:0007.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401648854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special EditionХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    07.11.2014 18:0007.11.2014 18:0007.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401648854Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special EditionХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201411.11.2014 18:0011.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401648854Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special EditionХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special Edition

    Начальная цена

    2 062 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада Поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в следующем порядке: платеж в размере 100 % (сто процентов) от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.Поставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.2

    Розничная торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Формы для заполнения

    27.12.2016

    Извещение Lexus ЭТП

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237084
    Услуги автотранспорта и специальной техники г. Нижнеамск
    Услуги автотранспорта и специальной техники г. Нижнеамск
    593282
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237083
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с микропроцессорным управлением согласно ТЗ № 778-21
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с...
    593275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013459
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы...
    590156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013761
    Закупка ЗРА
    Закупка ЗРА
    591485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП014175
    Поставка прибора портативного для анализа масла
    Поставка прибора портативного для анализа масла
    593278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИСМ
    Редукцион № ГП237079
    Закупка ферротитана
    Закупка ферротитана
    593218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201163
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    574673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013699
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории...
    591151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить