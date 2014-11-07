Поставка автомобиля Lexus RX 270, комплектация Special Edition

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в следующем порядке: платеж в размере 100 % (сто процентов) от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.Поставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.