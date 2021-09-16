Поставка и монтаж здания фельдшерско-акушерского пункта из быстровозводимых модульных конструкций 100% заводской готовности с сантехнической, отопительной и электрической разводками по адресу: Ярославская область, Угличский район, д. Шубино, ул. Южная, д 2-а 0171200001921001975

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921001975 Уникальный номер закупки 0171200001921001975 Номер закупки Наименование закупки Поставка и монтаж здания фельдшерско-акушерского пункта из быстровозводимых модульных конструкций 100% заводской готовности с сантехнической, отопительной и электрической разводками по адресу: Ярославская область, Угличский район, д. Шубино, ул. Южная, д 2-а 0171200001921001975 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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