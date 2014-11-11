Лот 1

Выполнение работ по устройству полов на отметке +27.00, отделочных работ в помещениях №155 (ЧРП), на лестнице в осях 76-77 рядов Б-В, в помещениях башни пересыпки, и окраске кожуха паровой турбины Блоков №№8, 9 Черепетской ГРЭС. согласно проектной (технической) документации, указанной в Приложении №1 к Договору, Ведомости объемов и стоимости Работ, указанной в Приложении №2 к Договору, и в сроки в соответствии с Приложением №3 к Договору.