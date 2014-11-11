www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401648861
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по устройству полов на отметке +27.00, отделочных работ в помещениях №155 (ЧРП), на лестнице в осях 76-77 рядов Б-В, в помещениях башни пересыпки, и окраске кожуха паровой турбины Блоков №№8, 9 Черепетской ГРЭС.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Почтовый адрес
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Контактный телефон
+7 495 989-97-65
Факс
+7 495 690-66-88
Адрес электронной почты
shakurov@tpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакуров Рамиль Ильгизович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по устройству полов на отметке +27.00, отделочных работ в помещениях №155 (ЧРП), на лестнице в осях 76-77 рядов Б-В, в помещениях башни пересыпки, и окраске кожуха паровой турбины Блоков №№8, 9 Черепетской ГРЭС. согласно проектной (технической) документации, указанной в Приложении №1 к Договору, Ведомости объемов и стоимости Работ, указанной в Приложении №2 к Договору, и в сроки в соответствии с Приложением №3 к Договору.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 12:00 GMT +311.11.2014 12:0011.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401648861Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству полов на отметке +27.00, отделочных работ в помещениях №155 (ЧРП), на лестнице в осях 76-77 рядов Б-В, в помещениях башни пересыпки, и окраске кожуха паровой турбины Блоков №№8, 9 Черепетской ГРЭС. согласно проектной (технической) документации, указанной в Приложении №1 к Договору, Ведомости объемов и стоимости Работ, указанной в Приложении №2 к Договору, и в сроки в соответствии с Приложением №3 к Договору.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 13:0011.11.2014 13:0011.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401648861Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству полов на отметке +27.00, отделочных работ в помещениях №155 (ЧРП), на лестнице в осях 76-77 рядов Б-В, в помещениях башни пересыпки, и окраске кожуха паровой турбины Блоков №№8, 9 Черепетской ГРЭС. согласно проектной (технической) документации, указанной в Приложении №1 к Договору, Ведомости объемов и стоимости Работ, указанной в Приложении №2 к Договору, и в сроки в соответствии с Приложением №3 к Договору.Москва
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 18:0028.11.2014 18:0028.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401648861Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству полов на отметке +27.00, отделочных работ в помещениях №155 (ЧРП), на лестнице в осях 76-77 рядов Б-В, в помещениях башни пересыпки, и окраске кожуха паровой турбины Блоков №№8, 9 Черепетской ГРЭС. согласно проектной (технической) документации, указанной в Приложении №1 к Договору, Ведомости объемов и стоимости Работ, указанной в Приложении №2 к Договору, и в сроки в соответствии с Приложением №3 к Договору.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201428.11.2014 18:0028.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401648861Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству полов на отметке +27.00, отделочных работ в помещениях №155 (ЧРП), на лестнице в осях 76-77 рядов Б-В, в помещениях башни пересыпки, и окраске кожуха паровой турбины Блоков №№8, 9 Черепетской ГРЭС. согласно проектной (технической) документации, указанной в Приложении №1 к Договору, Ведомости объемов и стоимости Работ, указанной в Приложении №2 к Договору, и в сроки в соответствии с Приложением №3 к Договору.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству полов на отметке +27.00, отделочных работ в помещениях №155 (ЧРП), на лестнице в осях 76-77 рядов Б-В, в помещениях башни пересыпки, и окраске кожуха паровой турбины Блоков №№8, 9 Черепетской ГРЭС. согласно проектной (технической) документации, указанной в Приложении №1 к Договору, Ведомости объемов и стоимости Работ, указанной в Приложении №2 к Договору, и в сроки в соответствии с Приложением №3 к Договору.
Начальная цена
32 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническимии заданиями.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 301430, Тульская обл., г. Суворов, ул. Н.Островского, д. 1-А, Филиал ОАО «ВО «Технопромэкспорт» «Управление по строительству 2-х энергоблоков Черепетской ГРЭС».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВО Технопромэкспорт
Все закупки и тендеры ВО Технопромэкспорт
Адрес местонахождения
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.