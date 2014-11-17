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    Главная / Торги / Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SD

    Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SD

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 15:0017.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401650510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SDМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401650510

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/81 от 29.10.2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SD

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2014 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Извещение о продлении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 795-33-48

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    kbmotor-01@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Александра Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование для металлургии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SD

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 15:00 GMT +317.11.2014 15:0017.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401650510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SDМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 15:0017.11.2014 15:0017.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401650510Дата и время вскрытия заявок Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SDМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 10:0019.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401650510Подведение итогов не позднее Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SDМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комбинированных универсальных гидравлических пресс-ножниц GEKA BENDICROP 85 SD

    Начальная цена

    1 839 813,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.51

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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