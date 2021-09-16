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Номер извещения
0851200000621005491
Уникальный номер закупки
0851200000621005491
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства: "Административного здание с подземной автостоянкой и здание лабораторного корпуса по ул. Планетная в Держинском районе г.Новосибирска 0851200000621005491
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
08.09.2021 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства: "Административного здание с подземной автостоянкой и здание лабораторного корпуса по ул. Планетная в Держинском районе г.Новосибирска
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005491Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства: "Административного здание с подземной автостоянкой и здание лабораторного корпуса по ул. Планетная в Держинском районе г.Новосибирска
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства: "Административного здание с подземной автостоянкой и здание лабораторного корпуса по ул. Планетная в Держинском районе г.Новосибирска
Начальная цена
4 485 900,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов