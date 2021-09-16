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Номер извещения
0352100001321000061
Уникальный номер закупки
0352100001321000061
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и периодическому техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического дымоудаления на объектах ОмГТУ 0352100001321000061
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
08.09.2021 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
Почтовый адрес
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и периодическому техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического дымоудаления на объектах ОмГТУ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0352100001321000061Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и периодическому техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического дымоудаления на объектах ОмГТУ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и периодическому техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического дымоудаления на объектах ОмГТУ
Начальная цена
393 578,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов