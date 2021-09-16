Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и периодическому техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического дымоудаления на объектах ОмГТУ 0352100001321000061

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0352100001321000061 Уникальный номер закупки 0352100001321000061 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и периодическому техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического дымоудаления на объектах ОмГТУ 0352100001321000061 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический адрес 644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11, Почтовый адрес 644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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