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Номер извещения
0851200000621005489
Уникальный номер закупки
0851200000621005489
Наименование закупки
Содержание автомобильных дорог в р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области ("77 км а/д "М-52" - Линево - Листвянский", автодорожный путепровод через железнодорожные пути на 1 км "77 км а/д "М-52" - Линево — Листвянский"). 0851200000621005489
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
08.09.2021 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Содержание автомобильных дорог в р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области ("77 км а/д "М-52" - Линево - Листвянский", автодорожный путепровод через железнодорожные пути на 1 км "77 км а/д "М-52" - Линево — Листвянский").
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005489Подведение итогов не позднее Содержание автомобильных дорог в р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области ("77 км а/д "М-52" - Линево - Листвянский", автодорожный путепровод через железнодорожные пути на 1 км "77 км а/д "М-52" - Линево — Листвянский").
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Содержание автомобильных дорог в р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области ("77 км а/д "М-52" - Линево - Листвянский", автодорожный путепровод через железнодорожные пути на 1 км "77 км а/д "М-52" - Линево — Листвянский").
Начальная цена
32 797 356,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов