Лот 1

Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.