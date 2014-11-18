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Номер извещения
ГП411423
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Древесная стружка с доставкой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 317-27-03
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
s.v.danilenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даниленко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Брянск
Закупки и тендеры Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 20:00 GMT +318.11.2014 20:0018.11.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411423Дата и время окончания срока приема заявок Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.Брянск
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2014 20:0018.11.2014 20:0018.11.2014 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411423Дата и время вскрытия заявок Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.Брянск
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 13:0019.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411423Подведение итогов не позднее Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.11.201419.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411423Подведение итогов не позднее Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1500 куб.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, Трубчевский район, склад в пос. Рябчевск.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
20.10.2
Документация лота
Кол-во: 1500
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