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    Главная / Торги / Древесная стружка с доставкой.

    Древесная стружка с доставкой.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 20:0018.11.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411423Дата и время окончания срока приема заявок Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411423

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Древесная стружка с доставкой.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    форма договора

    фото образца

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Юридический адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 317-27-03

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    s.v.danilenko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даниленко Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 20:00 GMT +318.11.2014 20:0018.11.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411423Дата и время окончания срока приема заявок Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 20:0018.11.2014 20:0018.11.2014 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411423Дата и время вскрытия заявок Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.Брянск

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2014 13:0019.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411423Подведение итогов не позднее Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411423Подведение итогов не позднее Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Древесная стружка хвойных пород (допускается к рассмотрению стружка смешанных пород). Количество: 1500 куб.м. ежемесячно (принимаются предложения на любое количество) Влажность не более 15% (допускается к рассмотрению большая влажность). Фракция - аналог как из под фуганка или 4-х стороннего станка (фото в приложении) Посторонние примеси и загрязнения - не допускаются. Способ перевозки - навалом.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1500 куб.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская область, Трубчевский район, склад в пос. Рябчевск.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка силами и средствами Поставщика на склад Покупателя. Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Каждая партия оплачивается отдельно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Адрес местонахождения

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20.10.2

    Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

    Документация лота

    форма договора

    29.09.2016

    фото образца

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Древесная стружка"

    Кол-во: 1500

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