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    Главная / Торги / Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К.

    Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410421Дата и время окончания срока приема заявок Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410421

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Технические требования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40 доб. 1176

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K.Ermakov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермаков Константин Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 12:00 GMT +312.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410421Дата и время окончания срока приема заявок Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 12:0012.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410421Дата и время вскрытия заявок Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410421Подведение итогов не позднее Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410421Подведение итогов не позднее Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Техническим требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Техническим требованиямРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Техническим требованиям
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DL

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Технические требования

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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