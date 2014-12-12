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Номер извещения
ГП410421
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 1176
Факс
--
Адрес электронной почты
K.Ermakov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ермаков Константин Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 12:00 GMT +312.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410421Дата и время окончания срока приема заявок Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К. Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 12:0012.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410421Дата и время вскрытия заявок Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К. Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410421Подведение итогов не позднее Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Создание электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ–32Р/35К.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Техническим требованиям
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Техническим требованиямРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
DL
Документация лота
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