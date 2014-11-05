www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410423
Уникальный номер закупки
УБ 2
Наименование закупки
Продажа образовавшегося лома черных металлов согласно прилагаемой заявки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-91
Факс
{}
Адрес электронной почты
s.shishkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Станислав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410423Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 13:0005.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410423Дата и время вскрытия заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 15:0005.11.2014 15:0005.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410423Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
лом черных металлов категории 12А – 50 тонн (засор – 2%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500000
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410423Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 13:0005.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410423Дата и время вскрытия заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 15:0005.11.2014 15:0005.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410423Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
лом черных металлов категории 16А – 50 тонн (засор – 2%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50000
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410423Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 13:0005.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410423Дата и время вскрытия заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 15:0005.11.2014 15:0005.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410423Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
лом черных металлов категории 16А – 50 тонн (засор – 2%),
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия , г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50000
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410423Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 13:0005.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410423Дата и время вскрытия заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 15:0005.11.2014 15:0005.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410423Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
смешанный лом черных металлов – 50 тонн (засор – 3%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50000
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410423Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 13:0005.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410423Дата и время вскрытия заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 15:0005.11.2014 15:0005.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410423Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
лом черных металлов категории Б26 – 10 тонн (засор – 2 %)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410423Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 13:0005.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410423Дата и время вскрытия заявок Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 15:0005.11.2014 15:0005.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410423Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома черных металлов Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа образовавшегося лома черных металлов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
лом черных металлов двухслойный – 10 тонн (засор – 2 %)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.