Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования

    Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 15:0006.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401647225Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401647225

    Уникальный номер закупки

    113

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Спецификация на поставку оборудования

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги подвижной связи

    Ключевые слова:

    строительство, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 15:00 GMT +306.11.2014 15:0006.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401647225Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 15:0006.11.2014 15:0006.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401647225Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2014 15:3014.11.2014 15:3014.11.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401647225Подведение итогов не позднее Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 15:3014.11.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401647225Подведение итогов не позднее Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования

    Начальная цена

    16 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка оборудования видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с разработкой строительного задания, интегрированием логотипа и прочей информации Заказчика в систему управления, с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования; поставка видеоконференцсвязи и экрана коллективного пользования (ЭКП) осуществляется в полной комплектации, предусмотренной спецификацией на поставку оборудования, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования и с оказанием консультационных услуг Заказчику в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки оборудования: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110; Место выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: объект: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    3221010

    Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения [3221100] - [3221143]

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20.12

    Деятельность в области подвижной связи

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077959
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    593156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 916 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237020
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    593151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237012
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    593140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП237019
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    593155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СК РУСВЕЛДИНГ
    Попозиционная № ГП237017
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    593144
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077822
    Поставка аэрозоля защитного
    Поставка аэрозоля защитного
    593113
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    410 256
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211062960
    Поставка строительной техники (установка ГНБ)
    Поставка строительной техники (установка ГНБ)
    590928
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    19 533 972
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить